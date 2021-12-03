Una News: बारिश से भीगा टकारला मोड़ अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज

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मंडी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त शेड और स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण व्यापारियों को खरीदा हुआ अनाज खुले में रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।व्यापारियों का कहना है कि फसल खरीदने के बाद उसे सुखाने और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंडी परिसर में पर्याप्त ढका हुआ स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अनाज को खुले में रखना पड़ता है।मौसम खराब होते ही बारिश का पानी फसल को नुकसान पहुंचा देता है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों में मनोज कुमार, प्रीतम सिंह, हीरालाल, निर्मल सिंह का कहना है कि मंडी के साथ लगती करीब 45 कनाल खाली भूमि का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।इस भूमि में से आवश्यकतानुसार कुछ हिस्सा मंडी के विस्तार, बड़े शेड, गोदाम या आधुनिक स्टोरेज सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।व्यापारी राज कुमार, इशू, किसान सोमनाथ, संदीप कुमार, सीता राम और स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से शेड और भंडारण सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। विधायक सुदर्शन बबलू का कहना है कि समस्या ध्यान में है।जल्द ही उचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे ताकि किसानों को दिक्कतें पेश न आए। एपीएमसी ऊना की सचिव अंजु बाला का कहना है कि अनाज मंडी में भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। किसी वजह से किसानों की फसल बारिश में भीगी होगी। इसका पता लगाया जाएगा।