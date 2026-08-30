फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Government should clarify its stance on the Sahara scheme: Lakshmi

सहारा योजना पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार : लक्ष्मी

Sun, 30 Aug 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 30 Aug 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Government should clarify its stance on the Sahara scheme: Lakshmi
दौलतपुर चौक (ऊना)।
विज्ञापन

भाजपा नेत्री लक्ष्मी जरियाल ने सहारा योजना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को विधानसभा में सरकार की ओर से सहारा योजना बंद न करने की बात कही गई है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है या नहीं और योजना से जुड़ी कमियों को कब तक दूर किया जाएगा। जरियाल ने कहा कि जनता को बार-बार की घोषणाओं और कागजी दावों के बजाय धरातल पर राहत चाहिए। यदि सरकार ने योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है तो पात्र लोगों को इसका लाभ नियमित रूप से मिलना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


उन्होंने चलेट गांव के पुल की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुल पर बने गड्ढों में मिट्टी भर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान मिट्टी बह जाएगी और कुछ समय बाद गड्ढे फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed