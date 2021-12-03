सुबह 5:20 बजे दौलतपुर चौक से कालका जाने वाली बस सेवा बंद

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सुबह के समय चलने वाली यह बस ऊना सहित हमीरपुर, कांगड़ा, होशियारपुर और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थी।बस सेवा बंद होने से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और कामगारों की आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह 5:20 बजे दौलतपुर चौक से चलने वाली इस बस से बड़ी संख्या में यात्री ऊना पहुंचते थे और वहां से आगे हमीरपुर, कांगड़ा, होशियारपुर सहित अन्य स्थानों के लिए बसों की सुविधा लेते थे।सुबह के समय समय पर ऊना पहुंचना जरूरी होने के कारण इस बस के बंद होने से यात्रियों की पूरी यात्रा व्यवस्था प्रभावित हो गई है। दूसरी बसों की सीमित उपलब्धता के कारण यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है।स्थानीय निवासी राजीव शर्मा ने कहा कि सुबह की यह बस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ऊना पहुंचने के बाद यात्री आसानी से हमीरपुर, कांगड़ा और होशियारपुर की ओर जाने वाली बसें पकड़ लेते थे। बस बंद होने से रोजाना सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है।कामगार विनोद कुमार ने बताया कि बद्दी सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कई लोग सुबह की इस बस पर निर्भर थे। बस बंद होने के कारण अब निजी वाहन या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे रोजाना यात्रा खर्च बढ़ गया है और समय पर ड्यूटी पहुंचने की चिंता भी बनी रहती है।विद्यार्थी सौरभ ने कहा कि सुबह के समय सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पहले ही सीमित रहती है। 5:20 बजे वाली बस बंद होने से विद्यार्थियों को समय पर अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। निगम को यात्रियों और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस सेवा जल्द बहाल करनी चाहिए।