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प्राथमिक विद्यालय में पांच कक्षाओं का जिम्मा मात्र एक अध्यापक के पास है। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त समय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना मुश्किल हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव होती है।इस स्तर पर पढ़ाई प्रभावित होने से उन्हें आगे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल घंगरेट में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और शास्त्री अध्यापक के पद खाली हैं। इसके अलावा लिपिक का पद भी रिक्त है। महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक उपलब्ध न होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।वीरेंद्र कुमार ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिक्षा विभाग उच्चतर ऊना के उपनिदेशक अनिल कुमार तक्खी का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों के बारे में विभाग के आला अधिकारियों को समय-समय पर अवगत करवा दिया जाता है। जैसे ही नियुक्ति के आदेश होंगे, खाली चल रहे पदों को चरणवद्ध तरीके से भर दिया जाएगा।