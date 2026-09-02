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Una News: एक से श्रेष्ठ पहल ने पांच साल का मीलपत्थर किया पार

Wed, 02 Sep 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 11:58 PM IST
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'Ek Se Shreshth' initiative crosses five-year milestone.
ऊना। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना के लता मंगेशकर कला केंद्र में आयोजित एक से श्रेष्ठ पहल के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की शोभा बढ़ाई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राज्य भर में 650 शिक्षा केंद्र स्थापित करने के मीलपत्थर का जश्न मनाया गया।
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इस कार्यक्रम ने जमीनी स्तर पर लगभग 12,000 बच्चों को महत्वपूर्ण पूरक शिक्षा, समर्पित ट्यूशन और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके हजारों बच्चों के जीवन को नई दिशा दी है।
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राज्यपाल और सांसद दोनों ने ही एक्ट टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन और समुदाय-संचालित उस प्रयास की सराहना की, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा खाली पेट पढ़ाई न करे, साथ ही उनके घर-द्वार तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाता है।
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ऊना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के व्यावहारिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिजिटल शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर पाठ प्रदान करने के लिए, एक से श्रेष्ठ केंद्रों के शिक्षकों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित किए गए।
इसके अतिरिक्त, छात्रों को इन-बिल्ट स्टडी टेबल वाले बैग, पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, जूते और ट्रैकसूट सहित व्यापक सहायता सामग्री से लेस किया गया। शैक्षिक संवर्धन से परे, इस पहल के उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम ने 692 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है और 12,000 से अधिक परिवारों को सामूहिक रूप से 5.40 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में मदद की है। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इस पहल की सफलता के पीछे वास्तविक प्रेरक शक्ति के रूप में शिक्षकों और स्वयंसेवकों की प्रशंसा की।
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