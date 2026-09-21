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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Dulaihar becomes handball champion; Dehlan becomes basketball champion.

Una News: दुलैहड़ हैंडबाल, देहलां बना बास्केटबाल चैंपियन

Tue, 22 Sep 2026 11:22 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 22 Sep 2026 11:22 AM IST
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Dulaihar becomes handball champion; Dehlan becomes basketball champion.
पंडोगा (ऊना)। बीबीएनबी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेल प्रतियोगिताओं में दुलैहड़ ने हैंडबाल और देहलां ने बास्केटबाल का खिताब अपने नाम किया।
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वहीं, बॉक्सिंग में दियाड़ा ओवरऑल विजेता रहा। सोमवार को विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।
हैंडबाल के फाइनल में दुलैहड़ स्कूल ने बसदेहड़ा को 31-14 से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। बास्केटबाल फाइनल में देहलां ने एसडी संतोषगढ़ को 57-25 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया।
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इससे पहले सेमीफाइनल में देहलां ने बसदेहड़ा को 62-12 और एसडी संतोषगढ़ ने वीपीएस को 58-23 से हराया था।
उधर, बॉक्सिंग के विभिन्न भार वर्गों में पवित्र हरजोत, सुजल ठाकुर, एकांश राजन, अंशुल ठाकुर, शुधित चौधरी, वंशित शर्मा, रोहन कपूर, आदित्य ठाकुर, नमन भारद्वाज, शाबाद और प्रांशुल विजेता रहे। दियाड़ा ने ओवरऑल विजेता और बसोली स्कूल ने उपविजेता का खिताब हासिल किया।
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फुटबाल के क्वार्टर फाइनल में खड्ड और पंडोगा के बीच मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पर रहा। पेनल्टी शूटआउट में खड्ड ने पंडोगा को 10-9 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अन्य मुकाबलों में पंजावर ने अंबोटा को 4-3, केसी पंडोगा ने चुरुड़ू को 2-0 और भंजाल ने ईसपुर को 2-1 से हराया।
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