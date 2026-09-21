Una News: दुलैहड़ हैंडबाल, देहलां बना बास्केटबाल चैंपियन

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वहीं, बॉक्सिंग में दियाड़ा ओवरऑल विजेता रहा। सोमवार को विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।हैंडबाल के फाइनल में दुलैहड़ स्कूल ने बसदेहड़ा को 31-14 से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। बास्केटबाल फाइनल में देहलां ने एसडी संतोषगढ़ को 57-25 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया।इससे पहले सेमीफाइनल में देहलां ने बसदेहड़ा को 62-12 और एसडी संतोषगढ़ ने वीपीएस को 58-23 से हराया था।उधर, बॉक्सिंग के विभिन्न भार वर्गों में पवित्र हरजोत, सुजल ठाकुर, एकांश राजन, अंशुल ठाकुर, शुधित चौधरी, वंशित शर्मा, रोहन कपूर, आदित्य ठाकुर, नमन भारद्वाज, शाबाद और प्रांशुल विजेता रहे। दियाड़ा ने ओवरऑल विजेता और बसोली स्कूल ने उपविजेता का खिताब हासिल किया।फुटबाल के क्वार्टर फाइनल में खड्ड और पंडोगा के बीच मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पर रहा। पेनल्टी शूटआउट में खड्ड ने पंडोगा को 10-9 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अन्य मुकाबलों में पंजावर ने अंबोटा को 4-3, केसी पंडोगा ने चुरुड़ू को 2-0 और भंजाल ने ईसपुर को 2-1 से हराया।