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बाजार में इन दिनों विभिन्न रंगों, डिजाइन और स्टाइल की स्वेटशर्ट व जैकेट उपलब्ध हैं। युवा जहां आकर्षक डिजाइन और नए फैशन को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं नौकरीपेशा और बुजुर्ग लोग आरामदायक व हल्के वजन वाले गर्म कपड़े पसंद कर रहे हैं। हल्की जैकेट की खासियत यह है कि इन्हें पहनने में आसानी रहती है और जरूरत पड़ने पर साथ लेकर चलना भी सुविधाजनक होता है।दुकानदार कपिल शर्मा ने बताया कि मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही स्वेटशर्ट और जैकेट की बिक्री में तेजी आई है। युवा वर्ग नए डिजाइन और रंगों वाली स्वेटशर्ट अधिक पसंद कर रहा है।दुकानदार देवेंद्र सूद ने बताया कि इस बार हल्के वजन वाली जैकेट की मांग अधिक है। ग्राहक ऐसी जैकेट खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिन्हें रोजमर्रा के कामकाज के दौरान भी आसानी से पहना जा सके।युवा धैर्य शर्मा ने बताया कि गोल गले और कॉलर वाली स्वेटशर्ट युवाओं के लिए अच्छा विकल्प है। इनमें सर्दी से बचाव के साथ-साथ फैशन का भी ध्यान रखा जाता है।मनोज धीमान ने बताया कि आजकल हल्की जैकेट काफी सुविधाजनक हैं। इन्हें कॉलेज, बाजार और घूमने-फिरने के दौरान आसानी से पहना जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी जैकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं।