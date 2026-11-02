Una News: मिठाई लौटाने के विवाद में हलवाई पर बेसबॉल से हमला, कुल्हाड़ी से दुकान में तोड़फोड़

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पुलिस को दी शिकायत में लठियाणी निवासी पवन पुरी ने बताया कि 30 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने भाई शुभम पुरी के साथ दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर कुछ युवक वहां पहुंचे और आधा किलो मिल्क केक खरीदा। कुछ देर बाद वे मिठाई वापस करने आए और बदले में एनर्जी ड्रिंक मांगने लगे। पवन पुरी ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद वे वहां से चले गए।शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ समय बाद तीन युवक दो बाइक पर सवार होकर दुकान पर पहुंचे। इनमें एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली और दूसरी संतरी रंग की पंजाब नंबर की बाइक थी। आरोप है कि तीनों के हाथों में बेसबॉल और कुल्हाड़ी थी। उन्होंने दुकान पर पहुंचते ही उस पर बेसबॉल से हमला कर दिया और दुकान के काउंटर सहित अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान उसका भाई डरकर वहां से भाग गया। पवन पुरी ने भी दुकान से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी बंगाणा की तरफ भागगए। पवन पुरी ने बताया कि रात होने के कारण उसने खुद ही दवाई ली और बाद में पुलिस को शिकायत सौंपी।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीम ने सीसीटीवी कब्जे में ली है।