Una News: जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की हालत स्थिर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 06 Sep 2026 01:02 AM IST
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बड़ूही (ऊना)। उपमंडल अंब के धंधड़ी गांव में जहरीला पदार्थ खाने वाले 24 वर्षीय युवक रमन कुमार की हालत अब स्थिर है। युवक का एम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार, रमन ने मंगलवार को घर में रखी फिनाइल गलती से पी ली थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई।
रमन के पिता मदन लाल ने बताया कि परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। उनका बेटा पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है और उसकी नियमित दवाइयां चल रही हैं। मंगलवार को घर में रखी फिनाइल पीने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। ऊना में उपचार के दौरान भी हालत गंभीर बनी रही। इसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे एम्स बिलासपुर रेफर किया। परिजनों के मुताबिक एम्स बिलासपुर में उपचार के बाद अब युवक की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है।
उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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रमन के पिता मदन लाल ने बताया कि परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। उनका बेटा पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है और उसकी नियमित दवाइयां चल रही हैं। मंगलवार को घर में रखी फिनाइल पीने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। ऊना में उपचार के दौरान भी हालत गंभीर बनी रही। इसके बाद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे एम्स बिलासपुर रेफर किया। परिजनों के मुताबिक एम्स बिलासपुर में उपचार के बाद अब युवक की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है।
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उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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