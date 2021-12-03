फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Case registered against three individuals from Hamirpur following confirmation of substance use

Una News: नशा सेवन की पुष्टि पर हमीरपुर के तीन लोगों पर केस

Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 23 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Case registered against three individuals from Hamirpur following confirmation of substance use
ऊना। जिला ऊना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बंगाणा पुलिस ने नशा सेवन की पुष्टि होने पर तीन लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों हमीरपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए लिए गए नमूनों की रासायनिक जांच रिपोर्ट और चिकित्सा अधिकारी की अंतिम राय मिलने के बाद यह कार्रवाई की है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर 2026 की रात उपनिरीक्षक मान सिंह के नेतृत्व में बंगाणा पुलिस की टीम नलवाड़ी के पास गश्त और यातायात जांच कर रही थी। इस दौरान कार में सवार तीन व्यक्तियों की गतिविधियों के आधार पर उनके नशा सेवन करने का संदेह हुआ। इसके बाद तीनों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। परीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों को सुरक्षित रखकर रासायनिक विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) भेजा गया।
विज्ञापन

21 अक्तूबर को प्राप्त आरएफएसएल रिपोर्ट और चिकित्सा अधिकारी की अंतिम राय में तीनों के नमूनों में नशे के सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने राजेश कुमार निवासी बड़सर, सुधांशु कुमार निवासी मैहरे और रोहित कुमार निवासी टिक्कर राजपूतां, जिला हमीरपुर, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने लोगों से नशे से दूर रहने और नशे से जुड़ी अवैध गतिविधियों की रोकथाम में सहयोग करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed