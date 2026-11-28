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पुलिस को दिए बयान में बरनोह निवासी गुरनाम सिंह ने बताया कि वह समूरकलां स्थित हरि कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी के पास पल्लेदारी का काम करता है। शुक्रवार शाम वह कंपनी का सामान वाहन से उतरवाकर गोदाम में रखवा रहा था। इसी दौरान समूरकलां बस अड्डे से यू-टर्न लेकर बंगाणा की तरफ मुड़ रही बाइक को बंगाणा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक चालक और उसके आगे बैठा छोटा बच्चा सड़क पर गिरकर घायल हो गए।शिकायतकर्ता के अनुसार वह स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया। कार चालक की पहचान अक्षय निवासी भुगड़ियान ब्राह्मणा, तहसील बंगाणा के रूप में हुई, जबकि बाइक चालक गणेश दत्त निवासी अमरोह, जिला कांगड़ा बताया गया है।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि चिकित्सकीय जांच के बाद शिकायतकर्ता के बयान पर सदर थाना ऊना में कार चालक अक्षय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच जारी है।