Una News: लाॅटरी के नाम पर 20 लाख रुपये जुटाने का आरोप, ड्राॅ में इनाम के लिए हंगामा

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गुस्साए लोगों ने दो आशा वर्करों पर पंजाब की एक संस्था के साथ मिलकर अलग-अलग गांवों के करीब दो हजार लोगों से एक-एक हजार रुपये के कूपन के माध्यम से करीब 20 लाख रुपये एकत्र करने का आरोप लगाया।रविवार को दियोली स्थित राधेश्याम मंदिर में ड्राॅ निकाले जाने के लिए कूपन धारक एकत्र हुए थे। इसी दौरान इनाम को लेकर विवाद शुरू हो गया।कूपन धारकों के अनुसार ड्राॅ में बुलेट मोटरसाइकिल का कूपन निकला लेकिन संबंधित कूपन की राशि जमा होने को लेकर सवाल उठने पर विवाद बढ़ गया। इसके बाद मोटरसाइकिल का इनाम रद्द कर दिया गया।इसके बाद 50 हजार रुपये के तीसरे इनाम को लेकर भी कूपन धारकों ने आपत्ति जताई। लोगों के अनुसार कूपन पर 50 हजार रुपये का इनाम अंकित था, जबकि ड्राॅ के दौरान 50 लोगों को एक-एक हजार रुपये देने की बात कही गई।कूपन पर इनाम की राशि गलत छपने का तर्क दिए जाने पर लोगों ने इसका स्पष्टीकरण मांगा। विवाद बढ़ने पर लोगों ने कूपन जारी करने वाली संस्था का पंजीकरण, अनुमति, जीएसटी नंबर और अन्य दस्तावेज दिखाने की मांग की।साथ ही कथित तौर पर एकत्र किए गए करीब 20 लाख रुपये का हिसाब भी मांगा। हंगामा बढ़ता देख आयोजकों की ओर से लोगों की राशि लौटाने की बात कही गई।