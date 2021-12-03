फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accusation of assaulting an 85-year-old man

Una News: 85 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट का आरोप

Tue, 08 Sep 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 08 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Accusation of assaulting an 85-year-old man
गगरेट (ऊना)। गगरेट थाना क्षेत्र के गांव कुठेड़ा जसवालां में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर 85 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार कुठेड़ा जसवालां निवासी आत्मा नंद ने शिकायत में बताया कि उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। लंबे समय से वह अपनी रकम वापस मांग रहे थे लेकिन आरोपी हर बार विवाद करता और उन्हें धमकाता था। शिकायत में कहा गया है कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आत्मा नंद सत्संग केंद्र से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव की डिस्पेंसरी के पास आरोपी ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने मामले की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed