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लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण का कार्य 10 अप्रैल 2026 को अवार्ड किया गया था। परियोजना को 365 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग के अनुसार अब तक करीब 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से जारी है। इसे निर्धारित समय में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।यह पुल जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक तक करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क के स्तरोन्नयन की बड़ी परियोजना का हिस्सा है। पुल के साथ एप्रोच रोड और डंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों अविनाश कुमार, सुरेश कुमार, विवेक कुमार, ममता देवी, सरोज देवी, सुलोचना देवी, चंचला देवी, गणेश दत्त, अमित कुमार, सऊदी राम और रामपाल ने कहा कि बरसात के दौरान खड्ड का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुल बनने से यह समस्या दूर होगी।इन गांवों को मिलेगा लाभकांगड़, बढ़ेड़ा, समनाल, भदौड़ी, ललड़ी, पालकवाह और हरोली सहित आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों को पुल की सुविधा मिलेगी। किसानों को खेतों तक पहुंचने और कृषि उत्पाद मंडियों तक ले जाने में आसानी होगी। विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य वाहन चालकों की आवाजाही भी सुगम होगी। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल और बल्क ड्रग पार्क आने-जाने वाले लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।पुल का करीब 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य की समय-समय पर निगरानी की जा रही है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और वर्ष 2027 में निर्धारित अवधि के भीतर पुल का निर्माण पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।वरुण कुमार, कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग, हरोली