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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   70 posts of security guards and supervisors to be filled; interviews in Una on the 12th and Amb on the 13th.

Una News: सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के भरे जाएंगे 70 पद, इंटरव्यू 12 को ऊना और 13 को अम्ब में

Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 09 Oct 2026 12:49 AM IST
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70 posts of security guards and supervisors to be filled; interviews in Una on the 12th and Amb on the 13th.
ऊना। सिस इंडिया लिमिटेड, आरटीए हमीरपुर द्वारा पुरुष वर्ग में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पद भरे जाएंगे। इसके लिए साक्षात्कार 12 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 13 अक्तूबर को उप रोजगार कार्यालय अंब में आयोजित होगा।
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जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वेतन 18,000 से 24 हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। साथ ही, एक महीने की ट्रेनिंग के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति एटीएम, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्र, मॉल सहित अन्य संस्थानों में की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 82194-51492 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साक्षात्कार में आने जाने का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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