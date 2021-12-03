Una News: बटूही-मोहल्ला तरखाना लिंक रोड पर खर्च होंगे 55 लाख रुपये

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लोक निर्माण विभाग उपमंडल बसाल के कनिष्ठ अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि बटूही संपर्क मार्ग लगभग 500 मीटर लंबा है। इस मार्ग के निर्माण पर 55 लाख रुपये खर्च होंगे तथा नवंबर के पहले सप्ताह में कार्य समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

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नारी (ऊना)। लोक निर्माण विभाग उपमंडल बसाल के तहत ग्राम पंचायत बटूही से मोहल्ला तरखाना के लिए 500 मीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। इन दिनों यह निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। कार्य पूरा होने से 600 लोगों की आबादी को आवागमन के लिए बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहले इस मोहल्ले के लोगों को वाहन ले जाने के लिए रास्ते का कोई प्रावधान नहीं था। यह कार्य लगभग दो महीने से चला हुआ है। इसके तहत सड़क के किनारे बरसाती पानी की निकासी का भी बेहतर ढंग से प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर डंगों की आवश्यकता है, वहां डंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। इस कार्य के नवंबर महीने के पहले सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। मार्ग न होने के कारण स्कूल के विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में आवाजाही के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को अपने खेतों तक जाने तथा अपनी उपज मंडी तक पहुंचने में परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब मार्ग बनने से इन लोगों को राहत मिलेगी। इस कार्य के लिए ग्राम वासियों राकेश कुमार, शिव कुमार, रक्षा देवी, वंदना कुमारी, देवदत्त और आशा देवी ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।