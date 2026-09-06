ठाकुरद्वारा मंदिर के विकास पर खर्च होंगे 25 लाख : मुकेश

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पंडोगा/ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ठाकुरद्वारा मंदिर भदसाली अपर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं संत सम्मेलन में भाग लिया। यह धार्मिक आयोजन 29 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने ठाकुरद्वारा मंदिर भदसाली के विकास के लिए प्रथम चरण में 25 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर कुल 40 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भदसाली अपर में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तथा पंचायत में सड़क निर्माण के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने गुग्गा जाहरवीर मंदिर भदसाली अपर और तपस्थान संत देविआ सिख गुरुद्वारा के लिए भी 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री ने गुग्गा नवमी के अवसर पर मंदिर में माथा टेका तथा तपस्थान संत देविआ सिख गुरुद्वारा में भी शीश नवाकर आशीर्वाद लिया।