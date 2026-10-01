Una News: कार से 14.26 ग्राम चिट्टा बरामद, हमीरपुर के तीन युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार एसआईयू जिला ऊना की टीम इंस्पेक्टर रिंकू के नेतृत्व में बड़ोह में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एचपी-55सी-8512 नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस को फुटमैट के नीचे एक संदिग्ध पैकेट मिला। जांच करने पर इसमें 14.26 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई। विज्ञापन

कार में साहिल अवस्थी (37) और प्रशांत कुमार (37), दोनों निवासी नादौन तथा अभिनव कोंडल (31) निवासी झल्लाण, जिला हमीरपुर सवार थे। पुलिस ने नशीला पदार्थ कब्जे में लेकर तीनों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के अनुसार एसआईयू जिला ऊना की टीम इंस्पेक्टर रिंकू के नेतृत्व में बड़ोह में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एचपी-55सी-8512 नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस को फुटमैट के नीचे एक संदिग्ध पैकेट मिला। जांच करने पर इसमें 14.26 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई।कार में साहिल अवस्थी (37) और प्रशांत कुमार (37), दोनों निवासी नादौन तथा अभिनव कोंडल (31) निवासी झल्लाण, जिला हमीरपुर सवार थे। पुलिस ने नशीला पदार्थ कब्जे में लेकर तीनों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

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गगरेट (ऊना)। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऊना पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने वीरवार शाम करीब पांच बजे बड़ोह में एक कार से 14.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। नशे का पैकेट कार की को-ड्राइवर सीट के नीचे फुटमैट में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने कार सवार तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।