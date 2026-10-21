फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   won in sports

Solan News: धर्मपुर में चेतन कंडा ने जीती बड़ी माली

Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
मयंक पहलवान छोटी माली के बने विजेता
विज्ञापन

पहाड़ी और पंजाबी गानों पर जमकर थिरके दर्शक
संवाद न्यूज एजेंसी

धर्मपुर (सोलन)। रामलीला क्लब धर्मपुर की ओर से दशहरे का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुश्ती और बैडमिंटन मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहे। सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी गायक इंदू शांडिल और दीपक सिरमौरी के गीतों पर दर्शक खूब झूमे, जबकि पंजाबी गायक ऋषभ सल्होत्रा ने अपने गीतों पर युवाओं को भंगड़ा डालने के लिए मजबूर कर दिया। इंदू शांडिल और दीपक सिरमौरी ने ओ नीलिमा ओ नीलिमा, नाटी-नाटी सिरमौर वालिये, शाबाशे शाबाशे और पानी री टंकी वो भई रामा सहित कई पहाड़ी गीत प्रस्तुत किए। इसके बाद पंजाबी गायक ऋषभ सल्होत्रा ने पंजाबी गीतों से माहौल को उत्साह से भर दिया। कुश्ती प्रतियोगिता में जेवी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजीव शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि धर्मपुर पंचायत के प्रधान महेश गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। छोटी माली का मुकाबला सुभाष और मयंक पहलवान के बीच हुआ। इसमें मयंक ने सुभाष को पटकनी देकर छोटी माली का खिताब अपने नाम किया। बड़ी माली के मुकाबले में चेतन कंडा और सुनील दिल्ली आमने-सामने हुए। संघर्षपूर्ण मुकाबले में चेतन कंडा ने सुनील दिल्ली को पटकनी देकर बड़ी माली का खिताब जीता। बाल कुश्ती मुकाबले में आठ वर्षीय आर्यब ने नौ वर्षीय संतोष को हराया।



बैडमिंटन प्रतियोगिता में ये बने विजेता
बैडमिंटन प्रतियोगिता के विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-11 लड़कियों के वर्ग में पल्लवी विजेता और जनिशा उपविजेता रहीं, जबकि लड़कों के वर्ग में अंशुल विजेता और लक्षित उपविजेता रहे। अंडर-13 लड़कियों के वर्ग में जनिशा ने पहला और पल्लवी ने दूसरा स्थान हासिल किया। लड़कों के वर्ग में दिक्षांत विजेता और अद्वित उपविजेता रहे। अंडर-15 लड़कियों के वर्ग में श्रुति विजेता और निशिता उपविजेता रहीं। वहीं, अंडर-17 लड़कों के वर्ग में रितिक विजेता और आयुष उपविजेता रहे। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने नकद राशि देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed