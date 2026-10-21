Solan News: मॉक ड्रिल से बच्चों ने सीखे बचाव के तरीके

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कुनिहार (सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पट्टा बरावरी में अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रधानाचार्य दूनी चंद शर्मा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के प्रति जागरूक करने और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह की प्रार्थना सभा में आपदा प्रबंधन संबंधी शपथ के साथ किया गया। इसके तुरंत बाद विद्यालय परिसर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों (जैसे भूकंप, बाढ़ या आग) के दौरान सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने और बचाव के निर्धारित तरीकों का पालन करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों में रचनात्मकता के जरिये जागरूकता बढ़ाने के लिए नारा लेखन, चित्रकला और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के गतिविधि प्रभारी एवं प्रशिक्षित स्नातक कला अध्यापक (टीजीटी आर्ट्स) ज्ञान दास ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के समय घबराने के बजाय धैर्य, समझदारी और सतर्कता से काम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है।