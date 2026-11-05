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Solan News: दानिश मिस्टर और प्रियंका चुनीं मिस फेयरवेल

Thu, 05 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:55 PM IST
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कसौली (सोलन)। वीएसएलएम अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय में डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। दानिश को मिस्टर और प्रियंका को मिस फेयरवेल चुना गया। कॉलेज प्रबंधन समिति के सचिव चंद्र मोहन शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने हिमाचल नाटी, गिद्दा, भंगड़ा, हरियाणवी नृत्य और गरबा प्रस्तुत किया। मुख्य आकर्षण मॉडलिंग प्रतियोगिता रही। कॉलेज प्रधानाचार्य राजमणि शर्मा ने प्रशिक्षुओं से आदर्श अध्यापक बनने का आह्वान किया।
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