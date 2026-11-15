Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल से नहीं उठाया जा रहा कूड़ा, बदबू से मरीज परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वाहनों के खराब होने का भी दिया जा रहा है अब हवालासंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर में कूड़े की समस्या अब क्षेत्रीय अस्पताल तक पहुंच गई है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी अस्पताल के वार्डों से निकलने वाला कूड़ा समय पर नहीं उठा रहे हैं। इसके चलते अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर कूड़े के ढेर लग गए हैं। कूड़े से फैल रही बदबू के कारण मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के सफाई कर्मचारी वाहन लेकर सप्ताह में केवल एक से दो दिन ही अस्पताल पहुंचते हैं। इस दौरान भी महज 7 से 8 कूड़े के बैग उठाए जाते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में कूड़ा लगातार जमा हो रहा है और बदबू फैल रही है। इससे मरीजों और अन्य लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है।अस्पताल कर्मचारियों ने कूड़ा नियमित रूप से उठाने के लिए कई बार नगर निगम से आग्रह किया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी निगम को सफाई कर्मचारियों के माध्यम से नियमित कूड़ा उठाने के लिए कहा गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।उधर, नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को समय पर कूड़ा उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल से नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।