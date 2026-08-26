Solan News: नाक की एलर्जी के कारण बच्चों में कानों में बढ़ी अनोखी बीमारी, पर्दों में आ रही सूजन

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अस्पताल में रोजाना आ रहे 25 से 30 मामले, बच्चों की संख्या अधिकडॉक्टरों का तर्क, नाक से फैल रही एलर्जी कान पर भी डाल रही असरनिशिल मेहतासोलन। मौसम में निरंतर हो रहे बदलाव और बारिश में हो रही नाक की एलर्जी के कारण बच्चों के कानों में अब अनोखी बीमारी बढ़ने लगी है। नाक की एलर्जी बच्चों के कानों तक पहुंच पर्दों में सूजन का कारण बन रही है। इससे बच्चों को कम सुनाई देने और तेज दर्द जैसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा इनमें क्रोनिक सप्यूरेटिव टाइटिस मीडिया (सीएसओएम) बीमारी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कानों में पस पड़ रहा है, जिससे परेशानी और अधिक बढ़ रही है।अस्पताल में रोजाना 25 से 30 मरीज इन्हीं परेशानियों की शिकायत लेकर ईएनटी ओपीडी के चक्कर काट रहे हैं। वहीं इन मरीजों में अधिकतर बच्चे शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार काफी दिनों से जुकाम रहने और छींके आने की एलर्जी धीरे-धीरे बच्चों के कानों तक पहुंच रही है। इस कारण कानों के बाहरी और अंदर पर्दों में सूजन आ रही है और कुछ मामलों में पस भी पड़ रहा है। इनके अलावा मरीजों में गले में सूजन की भी समस्या दिखाई दे रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की ओर से अभी के समय मरीजों को दवाएं लिखी जा रही हैं और कुछ समय के बाद दोबारा अस्पताल आकर जांच करवाने के लिए कहा जा रहा है।इनसेटक्या है सीएसओएम बीमारीक्रोनिक सप्यूरेटिव टाइटिस मीडिया (सीएसओएम) बीमारी कान से जुड़ी एक एलर्जी के कारण होती है। इसमें कान के पर्दों में सूजन आने या छेद होने के कारण लगातार या बीच-बीच में पस या पानी निकलता रहता है। इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। यह बीमारी छह या उससे अधिक सप्ताह तक बनी रह सकती है। ऐसे में इसका समय पर उपचार करवाना जरूरी होता है।इनसेटबीमारी के बचाव के तरीकेइस बीमारी से बचाव के लिए नहाते समय या नमी वाले समय में कान को सूखा रखने का प्रयास करना चाहिए। अधिकतर मामलों में पानी के कारण भी सीएसओएम की समस्या सामने आती है। इसके अलावा यदि कान में दर्द हो या सूजन की महसूस हो तो तुरंत डॉक्टरों के पास जाकर जांच करवानी चाहिए।कोटबारिश के मौसम में एलर्जी तेजी से फैल रही है और यह बच्चों के नाक से होकर कान तक पहुंच रही है और सीएसओएम बीमारी का कारण बन रही है। ऐसे में कान से जुड़ी इन बीमारियों के मामले अब बढ़ने लगे हैं। ऐसे में दर्द या सूजन महसूस होने या पस निकलने पर लोगों को तुरंत अस्पताल आकर जांच करवानी चाहिए। - डॉ. मोनिका सूदईएनटी विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन