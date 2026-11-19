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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। बीबीएन में एथनॉल प्लांट में मक्की का इस्तेमाल शुरू होने से इसकी मांग बढ़ गई है। इसका सीधा असर बाजार भाव पर पड़ा है। करीब एक माह पहले 2400 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली मक्की के दाम अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। आढ़ती किसानों के घर से ही इस भाव पर मक्की खरीद रहे हैं। बेहतर दाम मिलने से क्षेत्र के किसान उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले वर्ष मक्की की खेती का रकबा बढ़ेगा।बीबीएन क्षेत्र में करीब चार हजार हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती होती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार होती है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान मक्की का उत्पादन कम कर धान की खेती को प्राथमिकता देते रहे हैं। इस बार फसल आने के बाद शुरुआत में किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा था। अब एक माह के भीतर इसमें 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।खेड़ा के किसान अवतार सिंह, डूमनवाला के अमरचंद ठाकुर और नंदपुर के सौड़ी राम ने बताया कि इस बार मक्की की फसल अच्छी हुई है और अब बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। इससे किसानों को राहत मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वर्ष किसान मक्की की खेती का रकबा बढ़ाएंगे। हालांकि, जिन किसानों ने शुरुआत में ही अपनी फसल बेच दी थी, उन्हें बढ़े हुए भाव का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं, जिन किसानों ने मक्की का भंडारण किया है, उन्हें अब अच्छी कीमत मिल रही है।भोगपुर के सुरेंद्र सिंह, पंजेहरा के राज कुमार, बरूणा के विनोद ठाकुर और नंगल के टेकचंद चंदेल ने कहा कि एथनॉल प्लांट में मक्की की खपत शुरू होना किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान लंबे समय से क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग कर रहे थे। उनका मानना है कि उद्योग में मक्की की मांग बनी रहने से अगले सीजन में इसका उत्पादन बढ़ेगा।उधर, किशनपुरा के आढ़ती पारस गौतम ने बताया कि एथनॉल प्लांट में मक्की की मांग बढ़ने से बाजार भाव में उछाल आया है। वर्तमान में किसानों से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मक्की खरीदी जा रही है।