विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समांसंवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। आईईसी यूनिवर्सिटी बद्दी में जश्न-ए-आगाज कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत-संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके अलावा ललित कुमार और विजयपाल (सदस्य, एचपीपीईआरसी), हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के कमिश्नर करमबीर सैनी, विभिन्न पंचायतों के सरपंच और गांवों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गायक हरप्रीत देओल की प्रस्तुति रही। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और जोशीले गीतों से विद्यार्थियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं, विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. अशोक कुमार पुरी और रजिस्ट्रार डॉ. प्रह्लाद गुप्ता ने आयोजन की सफलता पर विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी कला और हुनर दिखाने का अवसर मिलता है।