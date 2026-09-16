Solan News: रामशहर-बद्दी मार्ग खस्ताहाल, भूस्खलन के बाद हादसे का खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 17 Sep 2026 12:01 AM IST
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स्थानीय लोगों ने मार्ग की हालत सुधारने की उठाई अधिकारियों से मांग संवाद न्यूज एजेंसी
रामशहर(सोलन)। रामशहर-बद्दी वाया बायला-साईं मार्ग की हालत इन दिनों बेहद खराब है। सड़क के कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण मार्ग संकरा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछली आपदा के दौरान सड़क किनारे बड़े हिस्से गिर गए थे। इन क्षतिग्रस्त स्थानों पर अब तक कोई स्थायी सुधार नहीं किया गया है। बायला से आगे बेपड़-बिसिया की ओर कई जगह सड़क एक तरफ से धंस गई है। इससे सड़क और भी संकरी हो गई है। ऐसे में रात के समय अचानक सामने से वाहन आने पर दुर्घटना का जोखिम बना रहता है। तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर भी खतरा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि दिन में खराब स्थिति दिख जाती है। लेकिन रात में धंसे हिस्से और गिरे स्थान वाहन चालकों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं।
स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से तुरंत मार्ग का निरीक्षण करने की मांग की है। उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने पर जोर दिया है। सड़क किनारे सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी अपील की गई है। यह कदम किसी बड़े हादसे को टालने के लिए आवश्यक बताया गया है। उनकी मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
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रामशहर(सोलन)। रामशहर-बद्दी वाया बायला-साईं मार्ग की हालत इन दिनों बेहद खराब है। सड़क के कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण मार्ग संकरा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछली आपदा के दौरान सड़क किनारे बड़े हिस्से गिर गए थे। इन क्षतिग्रस्त स्थानों पर अब तक कोई स्थायी सुधार नहीं किया गया है। बायला से आगे बेपड़-बिसिया की ओर कई जगह सड़क एक तरफ से धंस गई है। इससे सड़क और भी संकरी हो गई है। ऐसे में रात के समय अचानक सामने से वाहन आने पर दुर्घटना का जोखिम बना रहता है। तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर भी खतरा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि दिन में खराब स्थिति दिख जाती है। लेकिन रात में धंसे हिस्से और गिरे स्थान वाहन चालकों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं।
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स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से तुरंत मार्ग का निरीक्षण करने की मांग की है। उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने पर जोर दिया है। सड़क किनारे सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी अपील की गई है। यह कदम किसी बड़े हादसे को टालने के लिए आवश्यक बताया गया है। उनकी मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
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