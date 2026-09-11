Solan News: 15 सितंबर तक जिले भर में बारिश के आसार, एडवाइजरी की जारी

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सोलन। जिला में नौणी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन 11 से 15 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान जिले के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28.0 से 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.0 से 20.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग ने जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।मौसम विभाग ने किसान-बागवानों को सलाह दी है कि मौसम साफ रहने पर खेतों में निराई-गुड़ाई करें और पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। रबी फसलों की सीधी बुवाई के लिए क्यारियां तैयार करें। सितंबर के पहले पखवाड़े में मौसम साफ रहने पर पालक की बुवाई करें।बागवानों को सलाह दी गई है कि बादल छाए रहने या अधिक नमी की स्थिति में रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के दौरान फल तुड़ाई का काम रोक दें। बगीचे में गिरे और संक्रमित फलों को नष्ट कर दें। टमाटर की फसल को बकआई रॉट, झुलसा और फल छेदक से बचाने के उपाय करें। अदरक की फसल में गांठ सड़न पर नजर रखें और खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रति बीघा दो फेरोमोन ट्रैप लगाने की सलाह दी गई है।