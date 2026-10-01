Solan News: नालागढ़ में कल बिजली बंद रहेगी

Solan News: नालागढ़ में कल बिजली बंद रहेगी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
नालागढ़ (सोलन)। आवश्यक रखरखाव के चलते तीन अक्तूबर को नालागढ़ में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता नालागढ़ नंबर-1 सीआर वर्मा ने बताया कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 व 9, राजकीय अस्पताल, पशु औषधालय, लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, मिनी सचिवालय, एसडीएम कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, पुलिस थाना, जल शक्ति विभाग कार्यालय, बीएसएनएल कार्यालय, आकाश अस्पताल, पीजी कॉलेज, रामलील मैदान, पुराना बाजार, मल्होत्रा चौक, फोर्ट रिसोर्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनाज मंडी, रोपड़ रोड, मेहता मार्केट, सुरेंद्रा पब्लिक स्कूल आदि में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं, सहायक अभियंता नालागढ़ शिव कुमार ने बताया कि तीन अक्तूबर को सुबह 09.00 से शााम 06.00 बजे तक औद्योगिक इकाइयां टीवीएस, वाल्लास, सारा टेक्सटाइल्स, सिंटेक्स और टीमको स्टील की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
--
विज्ञापन