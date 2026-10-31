Solan News: उद्योग विभाग के मुख्य द्वार पर सड़क बदहाल गड्ढों से परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में करोड़ों रुपये के निवेश के दावों के बीच बद्दी की बदहाल सड़कें बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रही हैं। उद्योग विभाग के मुख्य कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास स्थित सिक्का होटल चौक पर सड़क में कई मीटर तक गहरे गड्ढे पड़े हैं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार, चौक पर लंबे समय से धूल-मिट्टी और गंदगी की समस्या बनी हुई है। साथ लगती गुप्ता बेटा बिल्डर की टाउनशिप में सीवरेज और ड्रेनेज की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी उद्योग विभाग के गेट और मुख्य सड़क के बीच जमा हो जाता है। इससे बद्दी-बरोटीवाला मार्ग पर आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का आरोप है कि कई वर्षों से समस्या बनी होने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया।भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुरमेल चौधरी ने प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योग विभाग के मुख्य कार्यालय में देशभर से निवेशक पहुंचते हैं। ऐसे में कार्यालय के बाहर सड़क की बदहाली और गंदगी से प्रदेश की औद्योगिक छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ बेहतर सड़क, सफाई और सीवरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।चौधरी ने स्थानीय विधायक पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से सड़क की तत्काल मरम्मत तथा जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।उधर, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के सहायक अभियंता मनीष ठाकुर ने बताया कि नगर निगम की ओर से सड़क की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये मिले हैं। इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। 2 नवंबर को टेंडर खुलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।