Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Discussion held on the KCC campaign and banking schemes

Solan News: केसीसी अभियान और बैंकिंग योजनाओं पर की चर्चा

Thu, 12 Nov 2026 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
धर्मपुर (सोलन)।
विज्ञापन

खंड विकास अधिकारी कार्यालय धर्मपुर में अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय यूको बैंक सोलन के तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की सितंबर तिमाही-2026 की बैठक हुई। अध्यक्षता अग्रणी जिला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने की और विकास खंड अधिकारी धर्मपुर धनीराम पंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2026-27 के तहत 30 सितंबर 2026 तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संतृप्ति अभियान सहित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान तमन्ना मोदगिल ने बैंक प्रतिनिधियों को पात्र आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करने तथा कृषि, एमएसएमई और स्वरोजगार के क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चल रहे वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर यूको आरसेटी सोलन की निदेशक मीनू बारिया, डीपीएम सोलन प्रियंका तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed