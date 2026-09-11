फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Plot demarcation for the state-level Sair Fair in Arki has begun; bidding is scheduled for Saturday.

Solan News: राज्यस्तरीय सायर मेला अर्की में प्लॉटबंदी का काम शुरू, शनिवार को लगेगी बोली

Sat, 12 Sep 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 12 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Plot demarcation for the state-level Sair Fair in Arki has begun; bidding is scheduled for Saturday.
अर्की में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सायर मेले को लेकर प्लॉटबंदी का काम करती सायर मेला कमेटी
चौगान मैदान के टाउन हॉल में होगी प्लॉटों की नीलामी
विज्ञापन

एसडीएम निशांत तोमर ने व्यापारियों से समय पर पहुंचने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। राज्यस्तरीय सायर मेला कमेटी ने मेले के सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को चौगान मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्लॉटबंदी का कार्य विधिवत शुरू कर दिया गया।
मेला अधिकारी एवं एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने बताया कि मेले के दौरान बाहरी और स्थानीय व्यापारियों को व्यापार के लिए स्थल उपलब्ध करवाने के लिए प्लॉटों की बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तक करीब 100 प्लॉट तैयार कर लिए गए हैं, जबकि शेष प्लॉटों का कार्य शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा।
विज्ञापन

एसडीएम ने बताया कि प्लॉटबंदी का कार्य पूरा होते ही शनिवार को चौगान मैदान स्थित टाउन हॉल में नीलामी (बोली) प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि किसी कारणवश शनिवार को सभी प्लॉटों की बिक्री नहीं हो पाती है या व्यापारी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो प्लॉट बिक्री की प्रक्रिया 16 सितंबर तक जारी रहेगी। मेला प्रशासन ने मेले में भाग लेने के इच्छुक सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर बोली प्रक्रिया में भाग लें, ताकि आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed