Solan News: दिवाली के बाद सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर

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पटाखों के खाली पैकेट, प्लास्टिक और थर्माकोल से अटी सड़कें, आवाजाही में भी हुई दिक्कतदोपहर 1:20 बजे तक कई स्थानों पर जमा रहा कचरा, संकरी सड़कों से गुजरना हुआ मुश्किलसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। दिवाली के अगले दिन शहर के पुराना बस अड्डा और गंज बाजार समेत कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे रहे। इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर 1:20 बजे तक भी इन क्षेत्रों से कूड़ा नहीं उठाया गया था।पुराना बस अड्डा में दोपहर 12 बजे तक कूड़े का ढेर लगा रहा। इससे यहां से आवाजाही करने वाले लोगों के साथ बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को भी दिक्कत हुई। लंबे समय तक कूड़ा एक जगह जमा रहने से पूरे क्षेत्र में बदबू फैल गई। कूड़े के ढेर में प्लास्टिक, थर्माकोल और अन्य अपशिष्ट बिखरा रहा।वहीं, गंज बाजार में भी दो स्थानों पर सड़क के बीचोबीच कूड़े के ढेर लगे रहे। इसमें पटाखों के खाली पैकेट, प्लास्टिक, बोरियां और अन्य कचरा शामिल था। इससे दुकानदारों को भी परेशानी हुई। दुकानदारों के अनुसार सुबह से ही सड़क पर कूड़ा फैला हुआ था। इससे बदबू फैलने के साथ आवाजाही के लिए सड़क भी संकरी हो गई। पहले से संकरी सड़क पर दोपहिया वाहन चालकों को भी गुजरने में परेशानी हुई।सफाई कर्मियों के छुट्टी पर होने से हुई देरीनगर निगम की महापौर सुषमा शर्मा ने बताया कि दिवाली के चलते कई सफाई कर्मी छुट्टी पर हैं। इस कारण कूड़ा उठाने में देरी हुई है। जल्द ही सभी स्थानों से कूड़ा उठा लिया जाएगा।