Solan News: सरकार की वादाखिलाफी पर पेंशनरों ने जताया रोष

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बैठक में सभी सदस्यों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी दी चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीकुनिहार (सोलन)। भारतीय राज्य पेंशनर संघ कुनिहार इकाई की विशेष बैठक रविवार को वरिष्ठ नागरिक हॉल में अध्यक्ष आरपी जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान न किए जाने पर गहरा रोष जताया गया। इस दौरान एक सितंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय रैली और धरना-प्रदर्शन की समीक्षा की गई।बैठक के मुख्य अतिथि एवं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद प्रदेशभर से हजारों पेंशनरों ने चार घंटे तक शिमला में धरना दिया, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने इस रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति की आगामी बैठक में जो भी कड़ा निर्णय लिया जाएगा, कुनिहार इकाई उसका पुरजोर समर्थन करेगी।बैठक में वक्ताओं ने मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए उस बयान का जिक्र किया, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को बकाया राशि के भुगतान की बात कही गई थी। पेंशनरों ने कहा कि धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। इस आयु वर्ग के पेंशनरों को केवल मूल पेंशन की बकाया राशि ही मिली है, जबकि मेडिकल रीइम्बर्समेंट और अन्य एरियर अब भी अटके हुए हैं।