Solan News: सीएसडी और ईसीएचएस से संबंधित समस्याओं व सुविधाओं पर मंथन

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पांच सिख रेजिमेंट की टीम ने भी लिया भागसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। सैनिक विश्राम गृह सोलन में पूर्व सैनिक लीग सोलन की मासिक बैठक हुई। पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष नायब सूबेदार डीआर पंडियार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लीग के लगभग 20 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों सीएसडी एवं ईसीएचएस से संबंधित विभिन्न समस्याओं और सुविधाओं को लेकर अपने विचार एवं सुझाव रखे। बैठक के दौरान सभी मुद्दों को गंभीरता के साथ लिया गया और उनके समाधान को लेकर चर्चा की गई।बैठक में पूर्व सैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामले को भी उठाया गया। इस पर बताया गया कि पूर्व सैनिकों के सम्मान, गरिमा को निरंतर ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से यह अपील की कि देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों का सम्मान एवं कल्याण सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व सैनिकों, वीर नालियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और समाधान निकालने की दिशा पर जोर दिया जाएगा।बैठक में पांच सिख रेजिमेंट से सूबेदार गुरप्रीत और उनकी टीम ने भाग लिया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनका लाभ उठाने की प्रकिया के बारे में जानकारी दी।