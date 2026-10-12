फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Khalogda Society Election: 17 candidates in the fray for 7 seats.

Solan News: खलोगडा सोसायटी चुनाव, 7 पदों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में

Tue, 13 Oct 2026 12:33 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 13 Oct 2026 12:33 PM IST
विज्ञापन
15 ने लिए अपने नाम लिए वापस, बुधवार को दिए जाएंगे चुनाव चिह्न
विज्ञापन

1566 शेयरधारक मतदाता करेंगे मत का प्रयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। खलोगड़ा सोसायटी कुमारहट्टी के निदेशक मंडल के सात पदों के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 15 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। बुधवार को शेष उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
चुनाव पर्यवेक्षक राकेश कुमार ने बताया कि नामांकन वापसी के बाद 17 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। सोसायटी के 1,566 शेयरधारक सात निदेशकों के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। सोसायटी का कार्यक्षेत्र चेवा, बड़ोग, अन्हेच, बोहली, कोरो कैथडी और सुल्तानपुर सहित छह पंचायतों में फैला है।
विज्ञापन

पांच जोन में सीधा मुकाबला होगा, जबकि जोन तीन, खाली कुमारहट्टी में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। जोन चार, बड़ोग में चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जोन एक, कोरो में जय किशन और ओम प्रकाश आमने-सामने हैं। जोन दो, खील जासली में पूर्ण सिंह और राजकुमार के बीच सीधी टक्कर है। जोन पांच, सुल्तानपुर में दया राम और सुरेंद्र ठाकुर, जोन छह, कटल कठार में बलवंत सिंह और जिया लाल तथा जोन सात, रीहूं में मोहन लाल और संदीप कुमार चुनाव मैदान में हैं।


कांग्रेस-भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल
सोसायटी का चुनाव कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी सोसायटी में बहुमत हासिल करने के प्रयास में हैं, वहीं भाजपा की ओर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयासरत हैं। चुनाव में उम्मीदवारों को क्रिकेट बैट, आम, सीढ़ी, लेटर बॉक्स, गेंद और तीर जैसे चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। चुनाव पर्यवेक्षक के अनुसार, कुछ उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने संबंधी आवेदन दोपहर तीन बजे के बाद आने के कारण चुनाव नियमों के तहत स्वीकार नहीं किए जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed