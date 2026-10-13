हिमाचल: नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और जेन जी आंदोलन पर तपेगा कसौली लिटफेस्ट, कई चर्चित हस्तियां होंगी शामिल

इस बार लिटफेस्ट में देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक से जुड़े विवादों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जेन जी के आंदोलनों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी वक्ता अपनी राय रखेंगे। वांगचुक इन विषयों पर अपनी बात साझा करेंगे। उनकी भागीदारी से शिक्षा, युवाओं और देश में चल रहे आंदोलनों से जुड़े सवालों पर चर्चा होने की उम्मीद है।लिटफेस्ट में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु सोम भी शामिल होंगे। उनकी चर्चित पुस्तक द स्काई वॉरियर्स : ऑपरेशन सिंदूर अनवील्ड पर चर्चा होगी। इस पुस्तक में 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े घटनाक्रम का विवरण दिया गया है। पुस्तक में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों और पायलटों के अनुभवों तथा उन घटनाओं से जुड़े कुछ अनकहे किस्सों को शामिल किया गया है। इसमें 88 घंटों के दौरान हुए घटनाक्रम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सत्र में पुस्तक की विषयवस्तु और उसमें दर्ज अनुभव चर्चा का हिस्सा होंगे।

हिमाचल प्रदेश के कसौली क्लब में 23 से 25 अक्तूबर तक आयोजित होने वाला खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल इस बार शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक और जेन जी आंदोलन जैसे चर्चित मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, संगीत और समसामयिक विषयों से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। वर्ष 2026 में चर्चा में रहे वांगचुक भी पहली बार इस लिटफेस्ट में शामिल होंगे। प्रसिद्ध पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज की मौजूदगी भी आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेगी।

इम्तियाज अली और पूजा बेदी भी होंगी शामिल

सिनेमा और कला जगत से जुड़े फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और अभिनेत्री पूजा बेदी के नाम भी कार्यक्रम के लिए तय हो गए हैं। इनके अलावा अभिनेत्री दिव्या दत्ता और संध्या मृदुल भी लिटफेस्ट में शामिल होंगी। साहित्य और सिनेमा के मेल से जुड़े सत्रों में इन हस्तियों की भागीदारी रहेगी।



सतिंदर सरताज की मौजूदगी भी रहेगी खास

प्रसिद्ध पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज भी कसौली पहुंचेंगे। संगीत और साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनकी उपस्थिति आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी। जाने-माने पत्रकार, लेखक और राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल भी लिटफेस्ट में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सीए सार्थक आहुजा की नई पुस्तक द मनी बॉल पर चर्चा होगी। तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्य, पत्रकारिता, राजनीति, शिक्षा, संगीत और सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद होगा। अलग-अलग क्षेत्रों की चर्चित हस्तियों की भागीदारी से कसौली का यह साहित्यिक आयोजन पाठकों और विचारों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास रहने वाला है।