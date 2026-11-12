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Solan News: गुल्हाड़ी पंचायत में कबड्डी प्रतियोगिता 13 व 14 नवंबर को

Thu, 12 Nov 2026 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:20 PM IST
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धर्मपुर(सोलन)।
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गुल्हाड़ी में स्थानीय पंचायत एवं एवर शाइन क्लब गुल्हाड़ी की ओर से दो दिवसीय बाल दिवस समारोह एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत प्रधान गीता देवी और उपप्रधान गोवर्धन ने बताया कि 13 व 14 नवंबर को कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुंडग पंचायत के प्रधान गोपाल सिंह ठाकुर करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य धर्मपुर नेत्र अत्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों एवं युवाओं में उत्साह है।
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