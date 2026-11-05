Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   inaguration of project

Solan News: अर्की में 4.5 करोड़ की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू

Thu, 05 Nov 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
कशलोग पंचायत के गांव नेवड़ी में विधायक ने किया शुभारंभ
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
दाड़लाघाट (सोलन)। विधायक संजय अवस्थी ने वीरवार को ग्राम पंचायत कशलोग के गांव नेवड़ी में एक मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना 4.5 करोड़ रुपये से स्थानीय व्यक्ति ने स्थापित की है। अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग समय की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है और ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सतत विकास की दिशा में भी सहायक है। अवस्थी ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी। इनके उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

संजय अवस्थी ने महिला मंडल भवन नेवड़ी और गांव खाली में वर्षाशालिका के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने गांव नेवड़ी के लिए 15 सोलर लाइटें देने की घोषणा की। महिला मंडल कशलोग और महिला मंडल नेवड़ी को 11-11 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। इसके बाद, विधायक ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed