Solan News: नालागढ़ आयुर्वेदिक अस्पताल का 32 लाख का बजट पारित, शुल्क वृद्धि नहीं

संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल नालागढ़ की रोगी कल्याण समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए 32 लाख 86 हजार 450 रुपये का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक में रोगियों के लिए किसी भी सेवा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं रखा गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम नरेंद्र आहलुवालिया ने की।समिति के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने वर्ष 2025-26 की आय और व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। पिछले वित्त वर्ष में समिति की कुल आय 21 लाख 92 हजार 303 रुपये रही। वहीं, कुल व्यय 16 लाख 39 हजार 639 रुपये दर्ज किया गया। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित आय 26 लाख 06 हजार 245 रुपये प्रस्तावित की गई। अनुमानित व्यय 32 लाख 86 हजार 450 रुपये का बजट सदन के समक्ष रखा गया। एसडीएम आहलुवालिया ने निशुल्क चिकित्सा और योग शिविरों के लिए अधिक राशि का प्रावधान करने का सुझाव दिया। बजट में शामिल अन्य सभी प्रावधानों को सदन ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अस्पताल की प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। दवाखाना कक्ष में भी सुधार और नए उपकरण लगाए जाएंगे। रोगियों के लिए शौचालयों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। बैठने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में नगर परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और अस्पताल समिति के सदस्य उपस्थित रहे।