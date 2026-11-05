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Solan News: कंपनी में 160 कामगारों का जांचा स्वास्थ्य

Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST
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बद्दी (सोलन)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से बद्दी स्थित बिरला कंपनी में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें कंपनी के 160 कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरतमंदों को दवाइयां दी गईं। शिविर का शुभारंभ ईएसआईसी के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुगीत टंडन ने किया। ईएसआईसी के चिकित्सक डॉ. मनीष चौधरी और उनकी टीम ने कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर के दौरान कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हितेंद्र कुमार तिवारी, चैंबर ऑफ कामर्स हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब इकाई के सलाहकार देवव्रत यादव, डीजीएम (एचआर) सचिन मिन्हास, कामगार नेता निक्का राम आदि उपस्थित रहे।
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