Solan News: 62 लोगों का जांचा स्वास्थ्य
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
बरोटीवाला (सोलन)। ग्लेनमार्क फाउंडेशन के सहयोग से संचालित मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से सोलन के लोअर बटेड़ गांव में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। कुल 62 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉ. अंजलि गोयल ने मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया। ग्रामीणों को बदलते मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूनम शर्मा और सहायक दिनेश कुमार ने सहयोग किया।
विज्ञापन