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Solan News: आंगनबाड़ी में 62 लोगों का जांचा स्वास्थ्य

Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
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बद्दी (सोलन)। ग्लेनमार्क फाउंडेशन के सहयोग से मोबाइल हेल्थ क्लीनिक के माध्यम से हरिपुर संडोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। डॉ. अंजलि गोयल ने मरीजों के स्वास्थ्य जांच की तथा उन्हें चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया। कुल 62 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाइयां एवं मल्टी विटामिन सिरप वितरित किए गए। हेल्थ वर्कर पिंकी वर्मा, सुषमा शर्मा तथा स्वयंसेवक धीरज कुमार ने शिविर के सफल आयोजन में सहयोग दिया।
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