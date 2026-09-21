निगम सभागार में 23 सितंबर को लगेगा मुफ्त मेडिकल कैंप : डॉ. लोकेश

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिला भाजपा आयुष चिकित्सक प्रकोष्ठ की ओर से 23 सितंबर को सोलन नगर निगम सभागार में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें थायराइड, पीएफटी (फेफड़ों की जांच) और बीएमडी (हड्डियों की मजबूती की जांच) के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे और दवाइयां भी निशुल्क दी जाएंगी।सोलन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान जिला भाजपा आयुष चिकित्सक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. लोकेश ममगाईं ने बताया कि यह कैंप राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है। कहा कि वरिष्ठ नागरिकों में अक्सर सांस की तकलीफ, हड्डियों के रोग और थायराइड जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। इन सभी बीमारियों की जांच के लिए इस कैंप में विशेष व्यवस्था की गई है। कैंप में हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी और मरीजों को मुफ्त दी जाएंगी।डॉ. ममगाईं ने बताया कि कैंप में जेरीएट्रिक मेडिसिन के उपयोग को लेकर भी परामर्श दिया जाएगा, ताकि बुजुर्ग लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके साथ ही योग के बारे में भी विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। डॉ. ममगाईं ने सोलन की जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 23 सितंबर को नगर निगम सभागार में पहुंचकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाओं का लाभ उठाएं।