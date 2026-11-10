Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   free bus service for ladies

Solan News: भैयाूदज पर महिलाओं को आज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा, निगम ने कसी कमर

Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
निगम सूर्योदय से सूर्यास्त तक बसों में देगा मुफ्त यात्रा की सुविधा
विज्ञापन



चालक और परिचालक को हर स्टॉप पर बस रोकने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। भैयादूज पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से प्रदेश में कहीं पर भी आने-जाने के लिए महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। निगम की ओर से महिलाओं को मुफ्त सफर करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोलन, परवाणू और नालागढ़ डिपो की बसों ने रूट प्लान बना दिया है। चालकों और परिचालकों को भी हर स्टॉप पर बस रोकने के आदेश दिए गए हैं। बुधवार सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिमाचल में चलने वाली बसों में यह सुविधा निगम की ओर से महिलाओं को दी जाएगी। सरकार की ओर से भैयादूज के दिन निगम की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाती है। लोकल रूट की बसों में काफी भीड़ रहती है। इनको देखते हुए निगम ने तैयारी कर रखी है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पथ परिवहन के यातायात निरीक्षक को भी भीड़ को देखते हुए तुरंत सूचना देने के लिए भी कहा गया है, ताकि अतिरिक्त बसों को रूट पर भेजा जा सके। एचआरटीसी परवाणू डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप ने बताया कि निगम के निर्देशों के अनुसार सभी चालकों को सभी स्टॉप पर रुककर सवारियों को बिठाने के लिए कहा गया है।

कोट
निगम की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। खराब बसों को ठीक किया गया है। महिलाओं को प्रदेश में निशुल्क सफर करने की सुविधा मिलेगी।
- तरसेम सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी सोलन, डिपो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed