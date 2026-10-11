Solan News: बारिश में भी उत्साह नहीं हुआ कम, मंदिरों में हुई मां शैलपुत्री की पूजा

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शूलिनी, काली और दुर्गा मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को जिलेभर में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की गई। हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।नवरात्र के शुभारंभ पर लोगों ने घरों में भी कलश स्थापना की। नौ दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के दौरान मां दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना की जाएगी। पहले नवरात्र पर कई श्रद्धालुओं ने व्रत भी रखे। नवरात्र को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल रही और लोगों ने पूजा सामग्री सहित अन्य सामान की खरीदारी की। मां शूलिनी मंदिर में सुबह और शाम विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। भजन-कीर्तन और जागरण से मंदिर परिसर भक्तिमय बना हुआ है।इनसेट:शूलिनी और सिद्धेश्वरी मंदिर में गूंजे जयकारेशहर के प्रसिद्ध मां शूलिनी मंदिर, माल रोड स्थित दुर्गा मंदिर और पुलिस लाइन स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। विभिन्न मंदिरों में जागरण और भजन-कीर्तन के आयोजन भी किए गए।इनसेट:मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ीनवरात्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। प्रमुख मार्गों और मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रात के समय गश्त बढ़ाने के साथ विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। बाजारों में सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, ताकि असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।