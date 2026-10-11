Solan News: जगातखाना-ढांग निहली पुल का शिलान्यास, 25 हजार लोगों को मिलेगा लाभ

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पुल पर 652 लाख रुपये होंगे खर्च, 18 माह में पुल बन कर होगा तैयारविधायक हरदीप बाबा ने जगातखाना पुल का किया शिलान्यासपुल के निर्माण से 15 गांवों को मिलेगी यातायात सुविधासंवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। विधायक हरदीप बावा ने रविवार को जगातखाना और ढांग निहली को जोड़ने वाले पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। पुल के निर्माण पर 6.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके बनने से 15 गांवों की करीब 25 हजार आबादी को लाभ मिलेगा।विधायक ने कहा कि इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी। निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की सभी पंचायतों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और विकास के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जा रहा है।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राकेश कालिया ने बताया कि पुल की कुल लंबाई 70.5 मीटर और कैरिज वे की चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। इसमें 23.5 मीटर लंबाई के तीन स्पैन, दोनों सिरों पर दो एबटमेंट और बीच में दो पियर बनाए जाएंगे। पुल का निर्माण पाइल फाउंडेशन पर होगा। परियोजना की स्वीकृत लागत 652 लाख रुपये है और इसे पूरा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2028 निर्धारित की गई है।इस अवसर पर ढांग उपरली के प्रधान हरप्रीत सिंह, उपप्रधान जसवीर सिंह जस्सी, सुरजीत सिंह, हरबंस लाल चौधरी, पूर्व प्रधान जगदीश सैणी, विक्रम चौधरी, गुरमीत सिंह, पवित्र सिंह, कर्मजीत सिंह, सतवीर सिंह, हरबंस सिंह, मोहिंद्र सिंह, हरजीत सिंह, बलविंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, परमजीत सिंह सैणी, गौरव शर्मा, गुरनाम सिंह, सिकंदर सिंह, अवतार सिंह, जुझार सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, भगत राम, ठेकेदार सुरजीत सिंह, उजागर सिंह, बलवंत सिंह, तलविंद्र सिंह और त्रिलोचन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।