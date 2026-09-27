Solan News: ईसीएचएस और कैंटीन में आ रही समस्याओं पर किया मंथन

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संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। सैनिक विश्राम गृह सोलन में भूतपूर्व सैनिक लीग सोलन की त्रैमासिक बैठक नायब सूबेदार डीआर पंडियार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में करीब 30 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन की एकता, सेवा और सहभागिता की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया गया।बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुनकर विचार-विमर्श के बाद उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान एक्स-सर्विसमैन हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) समेत अन्य स्थानों पर आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों के साथ होने वाले कथित दुर्व्यवहार पर भी चिंता जताई गई।सीएसडी कैंटीन में आ रही दिक्कतों पर भी विचार-विमर्श किया गया, ताकि सामान लेते समय पूर्व सैनिकों को परेशानी न हो। बैठक के अंत में 5-सिख रेजिमेंट से आए सूबेदार गुरप्रीत सिंह और उनकी टीम ने पूर्व सैनिकों को उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है।