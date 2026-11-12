Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Customer Meet Event Organized at PNB Nalagarh

Solan News: बैंक प्रबंधकों ने जानी ग्राहकों की समस्याएं, मांगे सुझाव

Thu, 12 Nov 2026 11:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
पीएनबी नालागढ़ में ग्राहक मिलन कार्यक्रम आयोजित
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़ (सोलन)। पंजाब नेशनल बैंक की नालागढ़ शाखा में ग्राहक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शाखा के मुख्य प्रबंधक सौरभ माकटा ने की। इसमें बैंक के पूर्व स्टाफ सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और युवा ग्राहकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक सौरभ माकटा ने ग्राहकों के साथ संवाद करते हुए बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने ग्राहकों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी, एटीएम पिन और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने तथा साइबर ठगी से सतर्क रहने का संदेश दिया। बैठक में शाखा परिसर में ग्राहकों को पेश आने वाली समस्याओं एवं बैंकिंग सेवाओं में सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। ग्राहकों से उनकी समस्याएं, सुझाव और अनुभव साझा करने का आग्रह किया गया, ताकि बैंक सेवाओं को अधिक सरल, सुरक्षित और ग्राहक हितैषी बनाया जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक उर्वशी, प्रबंधक तरुण कुमार सिंह, आंचल शर्मा, महेश शर्मा, बलजिंद्र कौर, चमन लाल सहित कई लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें