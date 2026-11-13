Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 14 Nov 2026 07:25 PM IST
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कार्यक्रम : धर्मपुर के गुल्हाड़ी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
शिविर : सोलन शहर के महिला पुलिस थाना परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : शूलिनी विवि के रतन टाटा हॉल में चैस प्रतियोगिता के मुकाबले पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अक्षिका भारद्वाज, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आशीष शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. तरुण शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. अनु मित्तल और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
शिविर : सोलन शहर के महिला पुलिस थाना परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
प्रतियोगिता : शूलिनी विवि के रतन टाटा हॉल में चैस प्रतियोगिता के मुकाबले पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता
ऑर्थो : डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. अक्षिका भारद्वाज, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आशीष शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. अंकित शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. तरुण शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. अनु मित्तल और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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