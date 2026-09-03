Solan News: सिटी में आज

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मूर्ति स्थापना : नालागढ़ के श्री राधाकृष्ण मंदिर दिगल में मूर्ति स्थापना अनुष्ठान सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।

बैठक : बीबीएन पूर्व सैनिक लीग नालागढ़ की मासिक बैठक पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन नालागढ़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे से होगी।



काम की बात



आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

आपातकालीन नंबर : 01792-223638



नोट :

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. धर्मेंद्र कुमार और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. वीना मौजूद रहेंगी।

कार्यक्रम : श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिलेभर में कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।